https://news.day.az/sport/1525249.html Азербайджанский дзюдоист – в семерке самых рейтинговых в мире
А абсолютным лидером по количеству набранных баллов является чемпион мира Тато Григалашвили (Грузия, 9296).
Азербайджанский дзюдоист – в семерке самых рейтинговых в мире
Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг) находится в семерке самых рейтинговых спортсменов в табели о рангах Международной федерации дзюдо.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, бронзовый призер чемпионата мира, идущий в классификации на втором месте в своем весе, имеет в активе 6070 очков. Это седьмой показатель среди дзюдоистов всех категорий.
А абсолютным лидером по количеству набранных баллов является чемпион мира Тато Григалашвили (Грузия, 9296).
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