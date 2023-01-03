Азербайджанский дзюдоист – в семерке самых рейтинговых в мире

Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг) находится в семерке самых рейтинговых спортсменов в табели о рангах Международной федерации дзюдо.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, бронзовый призер чемпионата мира, идущий в классификации на втором месте в своем весе, имеет в активе 6070 очков. Это седьмой показатель среди дзюдоистов всех категорий.

А абсолютным лидером по количеству набранных баллов является чемпион мира Тато Григалашвили (Грузия, 9296).

