Чемпионат Европы по TeamGym впервые пройдет в Баку

С 16 по 19 октября 2024 года в Баку пройдет чемпионат Европы по TeamGym.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана, данное решение было принято на заседании Исполнительного комитета в штаб-квартире Европейской гимнастики в Лозанне. Это будет первый чемпионат Европы по TeamGym, который пройдет в Азербайджане.

Данный вид гимнастики развивается в нашей стране с 2018 года. С первым участием сборной Азербайджана в чемпионате Европы по TeamGym в Португалии эта спортивная дисциплина официально была включена в деятельность Федерации гимнастики Азербайджана.

Отметим, что TeamGym - это неолимпийский командный вид соревнований, относящийся к Европейской гимнастике. В соревнованиях по "TeamGym" выступления демонстрируются на трех гимнастических снарядах: ковер "TeamGym", акробатическая дорожка и трампет (малый батут). Выступления на каждом снаряде требуют эффективной командной работы, совершенной техники выполнения сложных акробатических и гимнастических элементов. Соревнования по "TeamGym" проходят в трех видах программы: женская, мужская и смешанные команды.