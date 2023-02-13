Два футбольных клуба снялись с турецкой Суперлиги

Сразу два клуба турецкой Суперлиги - "Хатайспор" и "Газиантеп" объявили, что снимаются с чемпионата.

Как передает Day.Az, таким образом, количество команд в турецкой суперлиге по ходу сезона сократится с 19 до 17.

На официальной странице футбольного клуба "Газиантеп" говорится, что после сильного землетрясения у них даже не осталось сил говорить о футболе.

Футбольный клуб "Хатайспор" также опубликовал заявление о снятии с чемпионата.

"Хатайспор" сообщил руководству федерации о снятии с чемпионата ещё 9 февраля. Несколько представителей этого клуба пострадали в результате землетрясения. Футболисты Бурак Оксюз, Бертуг Йылдырым и Керим Алыджи были спасены из-под завалов, при этом последний смог выбраться самостоятельно. Кроме того, удалось спасти двух членов тренерского штаба - Экрема Экшиоглу и Османа Атеша.