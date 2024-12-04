https://news.day.az/sport/1712594.html Мамедъяров сыграл с лидером турнира в Лондоне В Лондоне продолжается шахматный турнир "London Chess Classic", в котором участвует азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в пятом туре он сыграл вничью с лидером турнира Гэвейном Джонсом (Англия).
Мамедъяров сыграл с лидером турнира в Лондоне
В Лондоне продолжается шахматный турнир "London Chess Classic", в котором участвует азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в пятом туре он сыграл вничью с лидером турнира Гэвейном Джонсом (Англия).
С тремя очками Шахрияр делит второе и третье места с индийским шахматистом Видитом Сантошем Гуджарати. Он отстает от Джонса на полбалла.
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