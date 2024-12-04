Мамедъяров сыграл с лидером турнира в Лондоне

В Лондоне продолжается шахматный турнир "London Chess Classic", в котором участвует азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в пятом туре он сыграл вничью с лидером турнира Гэвейном Джонсом (Англия).

С тремя очками Шахрияр делит второе и третье места с индийским шахматистом Видитом Сантошем Гуджарати. Он отстает от Джонса на полбалла.