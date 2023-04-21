Это первые мои соревнования Кубка мира в Азербайджане и, безусловно, я волновалась. Старалась справиться с волнением и выполнить программу.

Об этом в пятницу сказала Trend участница соревнований, азербайджанская грация Алина Гезалова, передает Day.Az.

"В родных сценах выступать намного легче и комфортнее, публика тепло поддерживает, мне это помогает. В ходе сегодняшней квалификации допустила ошибки, завтра постараюсь их не повторять. Моя цель на второй день соревнований хорошо показать программу, выполнить все на максимум", - отметила спортсменка.

Алина Гезалова добавила, что после Кубка мира в Азербайджане она примет участие в Кубке (FIG World Challenge Cup 2023), который пройдет в Португалии, а затем в чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.

Отметим, что соревнования Кубка мира FIG по художественной гимнастике проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 21-23 апреля. В соревнованиях принимают участие 135 граций из 40 стран мира, которые выступают в программе индивидуальных и групповых упражнений.

Азербайджан в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Алина Гезалова, в программе в групповых упражнениях - команда, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Гимнастки борются за награды в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье.

По традиции Кубок AGF Trophy будет вручен спортсменке и групповой команде, набравшим самый высокий балл за исполнение.