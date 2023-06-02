В Баку стартовало 7-е первенство Азербайджана и чемпионат Баку по аэробной гимнастике

2 июня в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе стартовали 7-е первенство Азербайджана и чемпионат Баку по аэробной гимнастике, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

В соревнованиях, которые пройдут 2-3 июня, принимают участие около 100 гимнастов, представляющих клуб "Оджаг Спорт", спортивный клуб "Grasiya" и Олимпийский спортивный комплекс в Сумгайыте.

Спортсмены на первенстве Азербайджана выступают в возрастных категориях "малыши" (2015-2016 годов рождения), "дети" (2012-2014 г.р.), "пре-юниоры" (2009-2011 г.р.) и "юниоры" (2006-2008 г.р.), а на чемпионате Баку - в возрастных категориях "дети", "пре-юниоры", "юниоры" и "взрослые" (2005 года рождения и старше).

Согласно соответствующим возрастным категориям, гимнасты выступят в индивидуальной программе, в составе смешанных пар, трио и групп.