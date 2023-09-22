Три медали - это хороший результат

Три медали, завоеванные на Международном турнире по художественной гимнастике "Grace of Nature" в Нахчыване, - это хороший результат.

Как передает Day.Az, об этом сказала в пятницу Trend участница турнира, юная гимнастка Мадина Гадимова.

Она заняла второе место в программе с булавами, а также в многоборье, третье место в упражнении без предмета.

"В целом выступила хорошо, об этом говорят и завоеванные мной медали. Но были и некоторые элементы в программе, которые сегодня не получились. Постараюсь доработать их к следующему выступлению. Тренер меня похвалила, сказала, что я могу выступать еще лучше", - отметила юная спортсменка, представляющая Центр культуры "Зиря".

По словам юной спортсменки, благодаря тренеру и упорным тренировкам у нее стали получаться сложные элементы.

"На самом деле, придя впервые в секцию по художественной гимнастике, я немного растерялась, не знала смогу ли выполнить упражнения. Но благодаря тренеру и занятиям у меня все получилось", - подчеркнула девятилетняя спортсменка.