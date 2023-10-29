Футболист «Барселоны» раскритиковал партнеров

Футболист каталонской "Барселоны" Илкай Гюндоган подверг критике партнеров по команде после поражения от мадридского "Реала" в матче чемпионата Испании, передает передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мне бы хотелось видеть больше гнева, больше разочарования. Когда ты проигрываешь, ты должен выражать больше эмоций. Это может помочь тебе стать лучше", - сказал Гюндоган.

"Барселона" уступила со счетом 1:2.