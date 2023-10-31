Установлен рекорд сезона в азербайджанской премьер-лиге

В азербайджанской премьер-лиге установлен новый рекорд по количеству зрителей.

Как передает Day.Az со ссылкой на​ İdman.biz, в общей сложности за 5 играми XI тура наблюдали 13 750 зрителей. Средний показатель составил 2750.

За игрой" Туран-Товуз " - " Кяпаз "(4:0) наблюдали 5000 зрителей, за встречей" Нефтчи "-" Сабах "(0:1) - 4600, за матчем "Араз-Нахчыван" - "Карабах" (2: 1) - 2000 зрителей. В матчах" Зиря" - " Сабаил "(2:2) и" Сумгаит " - "Габала" (0:0), закончившихся только вничью, этот показатель был ниже-800 и 1350 человек.

Это новый рекорд текущего сезона. До этого наибольшее количество зрителей было зафиксировано в VI туре - 10950.

Показатель 11 тура также является рекордом 2023 года. Во второй половине прошлого сезона такой цифры не было.

Отметим, что в прошлом сезоне только один раз - в XIV туре - было зафиксировано больше зрителей. На тот момент за 5 матчем наблюдали 15 500 зрителей.