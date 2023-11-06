Капитан сборной Англии побил державшийся 60 лет рекорд чемпионата Германии
Английский форвард мюнхенской "Баварии" Харри Кейн побил рекорд чемпионата Германии, который держался 60 лет, передает Day.Az со ссылкой на Матч ТВ.
Мюнхенская "Бавария" в субботу победила дортмундскую "Боруссию" в матче 10‑го тура чемпионата Германии по футболу со счетом 4:0. В составе победителей хет‑трик оформил Харри Кейн, еще один мяч в активе Дайо Упамекано.
Кейн, оформив хет‑трик, стал первым футболистом в истории чемпионата Германии, которому удалось забить 15 мячей в 10 стартовых матчах сезона. По ходу матча с "Боруссией" Кейн побил рекорд, который установил Клаус Матыщак в сезоне-1963/64. Матыщак забил 13 мячей за десять стартовых матчей чемпионата в составе "Шальке".
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