https://news.day.az/sport/1613192.html Мадридский "Реал" ставит крест на Мбаппе
Мадридский "Реал" ставит крест на Мбаппе
Мадридский "Реал" не собирается подписывать нападающего сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Cadena SER.
Испанцы не станут оформлять трансфер игрока следующим летом, даже если он уйдет из "ПСЖ" на правах свободного агента. В "Реале" считают, что покупка Мбаппе повлечет за собой серьезную финансовую нагрузку. К тому же испанцы придерживаются политики, которая основана на покупке только молодых игроков. В руководстве также недовольны тем, что француз продлил контракт с "ПСЖ".
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