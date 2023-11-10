Зидан раскрыл, в чем заключается магия Месси

Бывший футболист и тренер "Реала" Зинедин Зидан во время встречи с аргентинским нападающим американского "Интер Майами" Лионелем Месси рассказал, что отличает форварда от остальных футболистов и делает его одним из лучших в мире. Речь Зидана опубликована на YouTube-канале Adidas, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Чтобы играть на позиции "десятки", нужно владеть магией, как в случае с тобой. Потому что "десятка" - это лидер команды, а лидер должен быть творцом. У него должно быть что-то, что отличает его от других, как у тебя.

Ты замечаешь различные вещи раньше всех. Номер 10 и должен это делать. Я на секунду опережал всех остальных, а ты - на три. Вот что, как по мне, отличает тебя от остальных", - заявил Зидан.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. Нападающий перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за французский "ПСЖ". 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке - Кубок Лиги. После 14 игр за "Интер Майами" на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. 30 октября аргентинский нападающий в восьмой раз в своей карьере стал обладателем "Золотого мяча".