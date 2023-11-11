Плохая новость для болельщиков "Карабаха"

Вратарь "Карабаха" Андрей Лунев выбыл на две недели.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz сообщает, что российский вратарь получил травму в матче с "Байером".

Лунев не смог продолжить матч Лиги Европы до конца. После проведённого сегодня медицинского обследования стало известно, что опытный вратарь не сможет выходить на поле около двух недель. По этому поводу врач агдамского клуба сделал заявление для российской прессы. В заявлении сказано, что Лунев будет отдыхать из-за опухоли в колене.

Стоит отметить, что Андрей Лунев был приглашен в сборную России спустя долгое время. Он не сможет участвовать в сборах команды из-за травмы.