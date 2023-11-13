Объявлен состав сборной Азербайджана на матчи против Швеции и Бельгии

Объявлен стартовый состав сборной Азербайджана, которая сыграет в отборочном раунде ЕВРО-2024.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, главный тренер Джанни Де Бьязи пригласил в команду 27 игроков.

Национальная сборная встретится со Швецией в Баку 16 ноября, а с Бельгией - на выезде через три дня. В команду были приглашены 9 легионеров. Больше всего игроков было приглашено из "Карабаха" - пятеро.

Вратари: Шахруддин Магомедалиев ("Адана Демирспор", Турция), Юсиф Иманов ("Сабах"), Рашад Азизли ("Габала");

Защитники: Амин Сейдиев ("Сабах"), Антон Кривоцюк ("Тэджон Хана", Южная Корея), Бахлул Мустафазаде, Рахиль Мамедов, Эльвин Джафаргулиев, Торал Байрамов (все - "Карабах"), Джалал Гусейнов ("Арда", Болгария), Ходжат Хагверди ("Нефтчи"), Гисмат Алыев ("Зиря"), Туран Манафов ("Араз-Нахчыван");

Полузащитники: Алексей Исаев, Эльвин Джамалов (оба - "Сабах"), Джошгун Диниев ("Умраниеспор", Турция), Эмиль Сафаров ("Габала"), Эдди Исрафилов, Эмин Махмудов (оба - "Нефтчи"), Сабухи Абдуллазаде ("Сумгайыт");

Нападающие: Муса Гурбанлы ("Юргорден", Швеция), Махир Эмрели ("Динамо" Загреб, Хорватия), Озанджан Кекчю ("Эйндховен", Нидерланды), Рамиль Шейдаев ("Бурирам Юнайтед", Таиланд), Ренат Дадашов ("Хатайспор", Турция), Нариман Ахундзаде ("Карабах"), Рустам Ахмедзаде ("Зиря").