Тренер "Зенита" о предстоящем матче с "Нефтчи"

"Состав "Зенита" на товарищеский матч против "Нефтчи" пополним ребятами из второй команды".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом заявил главный тренер чемпионов России Сергей Семак, рассказывая о предстоящей игре, которая состоится 18 ноября в Баку.

Наставник отметил, что у него есть практика привлечения футболистов из резерва, особенно в свете отъезда ряда футболистов в сборные. "Мы человек 5-6 из второй команды возьмем с собой на выезд. У Матео Кассьерры небольшое повреждение, он не сможет принять участие в этой игре. Из травмированных футболистов все продолжают реабилитацию. Что касается того, кто начнет игру в атаке, то мы посмотрим. У нас есть варианты. Решим, кто начнет. Возможно, Изидор, возможно, Мантуан. Есть, кому сыграть", - подчеркнул Семак в интервью сайту "Зенита".

Он также рассказал, что ранее уже бывал в Баку. "Город мне очень понравился. Надеюсь, что будет немножко времени прогуляться, пройтись по городу, посмотреть. Думаю, он меняется, становится современным, много всего строится. Поэтому интересно будет. Как человеку, достаточно любящему путешествия, мне интересно будет посмотреть на нынешний Баку", - заключил Семак.