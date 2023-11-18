"Против Украины будем играть по-другому"

"В отличие от товарищеского матча с Латвией, в предстоящей встрече отборочного турнира чемпионата Европы против Украины мы сыграем по-другому".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом заявил главный тренер молодежной сборной Азербайджана Самир Алиев после контрольного поединка на "Далга Арене" с латвийцами, завершившегося в пользу хозяев со счетом 1:0.

Эта игра стала этапом подготовки к квалификационной встрече против Украины, которая состоится 21 ноября в Мурсии.

"Наш соперник является лидером группы, эта команда, которая забила три мяча англичанам. Рассчитываем в этой игре применить систему с пятью защитниками", - отметил С.Алиев после товарищеского матча.

Отметим, что после трех туров наша сборная занимает последнее место в подгруппе, набрав 3 очка.

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