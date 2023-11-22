ЕВРО-2024: УЕФА объявил корзины

УЕФА объявил корзины финальной стадии ЕВРО-2024.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 21 команда и 3 команды, которые выйдут из плей-офф Лиги наций, разделены на 4 корзины.

Италия, последний чемпион Европы, находится в последней корзине, а Англия, которую они обыграли в финале, находится в 1-й корзине. Сборная Турции находится во 2-й корзине.

1-ая корзина: Германия, Португалия, Франция, Англия, Бельгия, Испания.

2-ая корзина: Турция, Дания, Венгрия, Албания, Румыния, Австрия.

3-ья корзина: Нидерланды, Шотландия, Словения, Хорватия, Словакия, Чехия.

4-ая 4: Италия, Швейцария, Сербия, победители плей-офф Лиги Наций в лигах A, B, C.

Церемония жеребьевки пройдет 2 декабря в Гамбурге. Чемпионат, который пройдет в Германии, начнется 14 июня и завершится 14 июля следующего года.