ФИФА может дисквалифицировать сборную Франции с чемпионата мира

Участие форварда Яниса Иссуфы может поставить под угрозу выступление сборной Франции на чемпионате мира по футболу среди игроков до 17 лет. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Foot Mercato.

Футболист ранее был заигран за юношескую сборную Нигера на турнире Западноафриканского футбольного союза, который является частью отбора на ЧМ. Таким образом, Иссуфа был заигран за две разные команды в одном турнире, что запрещено по правилам ФИФА. Сборную Франции могут дисквалифицировать, если соперники подадут протест.

Отмечается, что сборная Буркина-Фасо может обратиться в ФИФА, так как команда играла с Францией на групповом этапе.

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