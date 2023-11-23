Суд встал на сторону Роналду

Апелляционный суд США снова встал на сторону португальского нападающего "Ан-Насра" Криштиану Роналду в деле о сексуальном насилии. Об этом сообщает Daily Mail.

Юристы американки Кэтрин Майорги просили суд возобновить иск, который был впервые подан в 2018 году. Им в этом было отказано. По словам судьи Джонни Роулинсона, прекращение дела было обоснованным.

В 2022 году иск против Роналду был отклонен из-за того, что адвокат потерпевшей Лесли Марк Стовалл использовал украденные конфиденциальные документы.