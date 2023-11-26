Лига чемпионов. Кто уже одной ногой в плей-офф, а кто рискует вылететь?

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Групповой этап Лиги чемпионов приближается к концу, и турнирные таблицы всех восьми групп начинают принимать форму, близкую к итоговой.



Это последний сезон, в котором турнир проходит в мультигрупповом формате, поскольку с кампании 2024/25 он превратится в соревнование с участием 36 команд, в котором все клубы будут находиться в одной турнирной таблице.

Посмотрим, кто из участников группового этапа сможет в пятом туре закрепить за собой места, дающие право на плей-офф еврокубков, и как выглядит общая картина квалификации.

Напомним, что две лучшие команды в каждой группе выходят в 1/8 финала Лиги чемпионов, клубы, занявшие третье место, попадают в плей-офф Лиги Европы, а те, кто финиширует последними, выбывают из розыгрыша еврокубков.

В 1/8 финала уже вышли: "Манчестер Сити", "РБ Лейпциг", "Реал", "Интер", "Реал Сосьедад", "Бавария"

При равенстве очков значение будут иметь:

1) Очки в личных встречах команд с равным количеством очков.

2) Разница мячей в очных встречах матчах с участием команд

3) Голы, забитые в личных матчах с участием команд.

-- если более двух команд равны по вышеуказанным критериям, критерии очных встреч применяются к каждой паре команд;

4) Разница мячей во всех матчах группы.

5) Голы, забитые во всех групповых матчах.

6) Голы на выезде, забитые во всех матчах группы.

7) Победы во всех групповых матчах

8) Победы на выезде во всех матчах группы.

9) Дисциплинарные показатели

10) Клубный коэффициент УЕФА.

Группа А

Оставшиеся матчи

29 ноября: "Галатасарай" - "Манчестер Юнайтед", "Бавария" - "Копенгаген"

12 декабря: "Манчестер Юнайтед" - "Бавария", "Копенгаген" - "Галатасарай"

Мюнхенская "Бавария" уже стала победителем группы.

Оставшиеся три команды в группе разделяет одно очко, и ничего не может быть решено в борьбе за второе место в пятом туре.

"Манчестер Юнайтед" отправляется в гости к "Галатасараю", зная, что вылетит из Лиги чемпионов при поражении или ничьей, если "Копенгаген" победит "Баварию" в Мюнхене.

Группа В

Оставшиеся матчи

29 ноября: "Севилья" - "ПСВ Эйндховен", "Арсенал" - "Ланс"

12 декабря: "ПСВ Эйндховен" - "Арсенал", "Ланс" - "Севилья"

"Арсенал" возглавляет группу и гарантирует себе выход в плей-офф победой или ничьей дома с "Лансом". "Канониров" также может устроить поражение, если "ПСВ Эйндховен" будет обыгран. Победа закрепит ха командой Артеты первое место.

"ПСВ Эйндховен" выйдет из группы, если обыграет "Севилью", а "Ланс" проиграет "Арсеналу", поскольку команда Эредивизи будет выше при равенстве очков.

"Ланс" не сможет пройти квалификацию в плей-офф в пятом туре, но вылетит из Лиги чемпионов при пораженииот "Арсенала", если победит "ПСВ Эйндховен". "Севилья" вылетит, если проиграет дома ПСВ.

Группа С

Оставшиеся матчи

29 ноября: "Брага" - "Унион Берлин", "Реал" - "Наполи"

12 декабря: "Унион Берлин" - "Реал Мадрид", "Наполи" - "Брага"

Мадридский "Реал" вышел в 1/8 финала и гарантированно возглавит группу, победив или сыграв вничью дома с "Наполи".

"Наполи" выйдет из группы, если итальянцы выиграют на "Бернабеу", или если они сыграют вничью, а "Брага" сыграет вничью или проиграет, или если они проиграют, а "Брага" проиграет.

"Брага" надеется довести борьбу до финального тура, когда отправится в гости к "Наполи". Однако они вылетят, если не превзойдут результат "Наполи" в пятом туре.

"Унион Берлин" вылетел, и ему нужна хотя бы ничья на выезде с "Брагой", чтобы продолжать борьбу за место в Лиге Европы.

Группа D

Оставшиеся матчи

29 ноября: "Бенфика" - "Интер", "Реал Сосьедад" - "Зальцбург"

12 декабря: "Интер" - "Реал Сосьедад", "Зальцбург" - "Бенфика"

"Реал Сосьедад" и "Интер" уже вышли в 1/8 финала.

Судьба первого места будет определена, когда две команды встретятся в Италии в последнем туре.

"Зальцбург" удерживает путевку в Лигу Европы и закрепит ее за собой, если превзойдет результат "РБ Лейпциг" в пятом туре.

Группа Е

Оставшиеся матчи

28 ноября: "Лацио" - "Селтик", "Фейеноорд" - "Атлетико Мадрид"

13 декабря: "Атлетико Мадрид" - "Лацио", "Селтик" - "Фейеноорд"

"Атлетико Мадрид" лидирует в группе и выйдет в плей-офф в пятом туре, если победит "Фейеноорд" на выезде.

"Лацио" выйдет из группы, победив дома "Селтик", если "Фейеноорд" проиграет "Атлетико".

"Фейеноорд" не сможет квалифицироваться в плей-офф в пятом туре, но вылетит, если проиграет, а "Лацио" выиграет.

"Селтик", чтобы иметь хоть какой-то шанс, должен выиграть оба оставшихся матча, надеясь, что "Фейеноорд" не сможет обыграть "Атлетико", а "Лацио" проиграет "Атлетико".

Группа F

Оставшиеся матчи

28 ноября: "Милан" - "Боруссия Дортмунд", "Пари Сен-Жермен" - "Ньюкасл Юнайтед"

13 декабря: "Ньюкасл Юнайтед" - "Милан", "Боруссия Дортмунд" - "Пари Сен-Жермен"

Это очень плотная группа, четыре команды разделяют всего три очка. "Боруссия" Дортмунд лидирует и гарантирует себе выход в плей-офф победой в Милане.

"Пари Сен-Жермен" отстает на одно очко и забронирует себе место после домашней победы над Ньюкаслом, если Дортмунд выиграет/сыграет ничью в Милане.

На третьем месте "Милан", который не сможет пройти в плей-офф в пятом туре, но вылетит, если проиграет "Боруссии", а "ПСЖ" обыграет "Ньюкасл".

"Ньюкасл", занимающий последнее место в таблице, вылетит, если проиграет "Пари Сен-Жермен".

По-прежнему существует сценарий, при котором все четыре команды финишируют с восемью очками, а места будут определяться по разнице мячей.

Группа G

Оставшиеся матчи

28 ноября: "Янг Бойз" - "Црвена Звезда", "Манчестер Сити" - "РБ Лейпциг"

13 декабря: "РБ Лейпциг" - "Янг Бойз", "Црвена Звезда" - "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" и "РБ Лейпциг" вышли из группы за два тура до финиша.

"Сити" обеспечит себе первое место в группе, если 28 ноября выиграет/сыграет вничью дома с клубом Бундеслиги.

"Црвена Звезда" и "Янг Бойз" набрали всего по одному очку и им предстоит бороться за место в Лиге Европы.

В следующий раз обе команды встретятся в Швейцарии, и если выяснится победитель, он закрепит за собой третье место.

Группа Н

Оставшиеся матчи

28 ноября: "Шахтер" Донецк - "Антверпен", "Барселона" - "Порту"

13 декабря: "Антверпен" - "Барселона", "Порту" - "Шахтер" Донецк

"Барселона", набравшая девять очков, упустила шанс забронировать себе место в плей-офф в четвертом туре, проиграв "Шахтеру", но в следующем матче обеспечит его домашней победой над "Порту". Ничьей будет также достаточно, если "Шахтер" сыграет вничью или проиграет "Антверпену".

У "Порту" также девять очков, и 28 ноября он выйдет в 1/8 финала, если одержит победу над "Барселоной", и если "Шахтер" сыграет вничью или проиграет "Антверпену". Ничьей "Порту" тоже будет достаточно, если "Шахтер" проиграет.

У "Шахтера" все еще есть надежда на выход в плей-офф, благодаря победе над "Порту" в последнем матче и они не могут вылететь в пятом туре, из-за равенства с "Барсой" по личным встречам. Однако, скорее всего, им придется выиграть оба матча, чтобы финишировать в двойке лучших.

"Антверпен" вылетел и должен победить "Шахтер", чтобы иметь хоть какой-то шанс на участие в Лиге Европы.