https://news.day.az/sport/1617391.html Умер бывший тренер "Барселоны" и "Тоттенхэма" - ФОТО
Умер бывший тренер "Барселоны" и "Тоттенхэма" - ФОТО
Футболист, главный тренер испанского клуба "Барселона" и английского "Тоттенхэма", а также сборной Англии по футболу Терри Венейблс умер на 81-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба лондонской команды.
"Мы выражаем глубочайшие соболезнования друзьям и семье Терри в это невероятно трудное время", - написали в микроблоге ФК в социальной сети X.
Дополнительная информация о смерти специалиста не приводится.
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