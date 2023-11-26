Умер бывший тренер "Барселоны" и "Тоттенхэма"

Футболист, главный тренер испанского клуба "Барселона" и английского "Тоттенхэма", а также сборной Англии по футболу Терри Венейблс умер на 81-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба лондонской команды.

"Мы выражаем глубочайшие соболезнования друзьям и семье Терри в это невероятно трудное время", - написали в микроблоге ФК в социальной сети X.

Дополнительная информация о смерти специалиста не приводится.