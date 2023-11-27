Плохая новость для болельщиков "Барселоны" в преддверии матча с "Порту"

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген не сыграет в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Порту".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, oб этом отмечает El Barça juga a RAC1 в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, немецкого вратаря до сих пор беспокоят боли в спине. В понедельник, 27 ноября, 21-летний голкипер не тренировался с командой.

В последнем матче каталонцев в чемпионате Испании с "Райо Вальекано" в воротах "блауграны" появился 24-летний страж ворот Иньяки Пенья.

Встреча между "Барселоной" и "Порту" состоится во вторник, 28 ноября. Начало игры в 00:00. На данный момент "Барселона" занимает первое место в группе H, набрав девять очков и опережая "Порту" лишь по дополнительным показателям. Ни одна команда из этого квартета ещё не обеспечила себе место в плей-офф.