Назван лучший игрок сборных первого 10-летия XXI века
Британский журнал FourFourTwo составил рейтинг лучших игроков национальных команд первого 10-летия XXI века, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.
Возглавил рейтинг бразильский нападающий Роналдиньо, который выступал за "Барселону" и "Милан". На 14-е место издание поставило бывшего форварда сборной Украины Андрея Шевченко.
Топ-10 игроков сборных 2000-х по версии FourFourTwo:
1. Роналдинью - сборная Бразилии.
2. Зинедин Зидан - Франция.
3. Кака - Бразилия.
4. Андрес Иньеста - Испания.
5. Хави - Испания.
6. Криштиану Роналду - Португалия.
7. Роналдо - Бразилия.
8. Рио Фердинанд - Англия.
9. Андреа Пирло - Италия.
10. Лионель Месси - Аргентина.
14. Андрей Шевченко - Украина.
Роналдиньо является обладателем "Золотого мяча" (2005), а также лучшим футболистом мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах. В составе сборной Бразилии он стал чемпионом мира - 2002.
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