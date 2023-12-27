Назван лучший игрок сборных первого 10-летия XXI века

Британский журнал FourFourTwo составил рейтинг лучших игроков национальных команд первого 10-летия XXI века, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

Возглавил рейтинг бразильский нападающий Роналдиньо, который выступал за "Барселону" и "Милан". На 14-е место издание поставило бывшего форварда сборной Украины Андрея Шевченко.

Топ-10 игроков сборных 2000-х по версии FourFourTwo:

1. Роналдинью - сборная Бразилии.

2. Зинедин Зидан - Франция.

3. Кака - Бразилия.

4. Андрес Иньеста - Испания.

5. Хави - Испания.

6. Криштиану Роналду - Португалия.

7. Роналдо - Бразилия.

8. Рио Фердинанд - Англия.

9. Андреа Пирло - Италия.

10. Лионель Месси - Аргентина.

14. Андрей Шевченко - Украина.

Роналдиньо является обладателем "Золотого мяча" (2005), а также лучшим футболистом мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах. В составе сборной Бразилии он стал чемпионом мира - 2002.

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