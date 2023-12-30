Роналдо подпишет контракт с «Ростовом»

Полузащитник болгарского "Левски" Роналдо станет футболистом "Ростова". Об этом сообщает "РБ Спорт" со ссылкой на агента игрока Хулио Сезара Гранху, передает Day.Az.

"Роналдо переходит в "Ростов"? Да, это правда. Срок контракта - 4,5 года", - сказал Гранха.

В текущем сезоне чемпионата Болгарии Роналдо провел 17 матчей, забив четыре мяча.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!