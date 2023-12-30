https://news.day.az/sport/1626103.html Роналдо подпишет контракт с «Ростовом»
Роналдо подпишет контракт с «Ростовом»
Полузащитник болгарского "Левски" Роналдо станет футболистом "Ростова". Об этом сообщает "РБ Спорт" со ссылкой на агента игрока Хулио Сезара Гранху, передает Day.Az.
"Роналдо переходит в "Ростов"? Да, это правда. Срок контракта - 4,5 года", - сказал Гранха.
В текущем сезоне чемпионата Болгарии Роналдо провел 17 матчей, забив четыре мяча.
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