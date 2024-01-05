Роналду получит награду имени Марадоны

Футболист саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду выиграл награду имени легендарного Диего Марадоны. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на "Евро-Футбол.Ру".

Форвард получит приз как лучший бомбардир 2023 календарного года. 38-летний португалец записал на свой счет 54 гола. Вслед за ним располагаются форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе и нападающий мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн, которые забили по 52 мяча. Роналду получит награду на церемонии Globe Soccer Awards в Дубае 19 января.

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