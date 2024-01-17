«Бавария» и «Юнайтед» составят конкуренцию «ПСЖ» в борьбе за 18-летнего таланта из «Лилля»

"Бавария" и "Манчестер Юнайтед" запросили у французского "Лилля" информацию о 18-летнем центральном защитнике Лени Йоро.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, "ПСЖ" также намерен приобрести Йоро и уже активировал переговоры по игроку, однако "Лилль" желает сохранить его этой зимой. Отмечается, что сам футболист более склонен к тому, чтобы покинуть свою нынешнюю команду.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что на 18-летнего защитника также претендуют мадридский "Реал" и "Ливерпуль".

Напомним, в нынешнем сезоне защитник принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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