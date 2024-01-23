«Интер» в третий раз подряд завоевал Суперкубок Италии

Футболисты миланского "Интера" победили "Наполи" и завоевали восьмой в истории Суперкубок Италии, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Решающая встреча состоялась в Эр-Рияде и завершилась со счетом 1:0 в пользу "Интера". Единственный гол забил на 90-й минуте Лаутаро Мартинес. "Наполи" завершал матч в меньшинстве после удаления Джованни Симеоне на 60-й минуте.

Миланский клуб завоевал Суперкубок Италии в третий раз подряд под руководством Симоне Индзаги.

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