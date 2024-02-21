В Баку проходят учебно-тренировочные сборы гимнасток из регионов

В Национальной арене гимнастики в Баку проходят учебно-тренировочные сборы юных спортсменок, воспитанниц отделений по художественной гимнастике клуба "Оджаг Спорт" в Загатале и в Олимпийском спортивном комплексе в Шеки, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Как отметила в интервью представителям СМИ тренер по художественной гимнастике отделения клуба "Оджаг Спорт" в Загатале и Олимпийском спортивном комплексе в Шеки Сафура Гурбанова, в учебно-тренировочных сборах в Баку принимают участие 15 юных спортсменок, из них десять - воспитанницы секции в Загатале и пять юных гимнасток из города Шеки.

"На тренировках уделяется большое внимание физической подготовке спортсменок, их работе с гимнастическими предметами, составлению программ. В прошлом году две мои воспитанницы, представляющие отделение клуба "Оджаг Спорт" в Загатале, успешно выступили на Международном турнире в Италии, завоевав награды. Также они успешно выступали на различных соревнованиях по художественной гимнастике в Азербайджане. Надеюсь, что на турнирах в текущем году гимнастки из Загаталы и Шеки также покажут высокие результаты", - сказала Сафура Гурбанова.

Тренер отметила, что секция по художественной гимнастике начала действовать в Загатале с 2017 года, а в 2021 году открылась секция по дисциплине "Гимнастика для всех". Сейчас в отделении клуба "Оджаг Спорт" в Загатале занимаются около 65 гимнасток. Секция по гимнастике в Олимпийском спортивном комплексе в Шеки начала действовать с 2021 года, на данный момент в секциях по художественной гимнастике и дисциплине "Гимнастика для всех" тренируются около 70 детей.

Воспитанница отделения по художественной гимнастике клуба "Оджаг Спорт" в Загатале, 12-летняя Мяляк Махмудлу рассказала, что тренировки в Национальной арене гимнастики проходят замечательно. "Мы рады, что сборы проходят в Национальной арене гимнастики в Баку. На тренировки мы приходим с большим воодушевлением, для нас это прекрасная возможность повысить свой уровень подготовки", - подчеркнула юная спортсменка.

Милена Челебзаде, представляющая Олимпийский спортивный комплекс в Шеки, отметила, что ее любимыми гимнастическими предметами являются булавы и лента. "В ходе сборов мы работаем с предметами, работаем над составлением программы. Уверена, что эти тренировки положительно скажутся на моей подготовке, и на соревнованиях в этом году я покажу высокие результаты", - добавила 9-летняя спортсменка.

Отметим, что в рамках развития гимнастики в регионах спортсмены из разных уголков страны регулярно участвуют в учебно-тренировочных сборах в Баку.

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