Азербайджанские гимнастки очень красиво выполняют свои программы.

Как передает Day.Az, oб этом в субботу сказала Trend участница Кубка мира по художественной гимнастике в Баку, спортсменка из Литвы Милана Триколичи.

"В третий раз посещаю столицу Азербайджана, здесь мне очень нравится. Для нас созданы все условия, красивый, большой гимнастический зал, есть возможность провести тренировки, времени для подготовки перед стартом достаточно. Отмечу, что Баку - красивый, чистый город, в прошлый визит мы совершили прогулку по нему, и мне тут нравится", - сказала она.

По словам спортсменки, тренер осталась довольна тем, как она выполнила упражнение с лентой, а вот с булавами нужно еще поработать.

Отметим, что Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 19-21 апреля. В соревнованиях принимают участие свыше 110 гимнасток из более 40 стран мира. Гимнастки выступают в программе индивидуальных и групповых упражнений.

Азербайджан на Кубке мира по художественной гимнастике представляют: в индивидуальной программе - Зохра Агамирова и Камилла Сеидзаде, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова.

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