Новое соглашение в “Карабахе”

Между футбольным клубом "Карабах" и компанией Deloitte Azerbaijan будет подписан Меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу клуба. Церемония подписания состоится пятого сентября на тренировочной базе Azersun Arena, расположенной в поселке Сураханы. Начало мероприятия - в 15:00.