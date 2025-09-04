Новое соглашение в “Карабахе”

Между футбольным клубом "Карабах" и компанией Deloitte Azerbaijan будет подписан Меморандум о взаимопонимании.

Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Церемония подписания состоится пятого сентября на тренировочной базе Azersun Arena, расположенной в поселке Сураханы.

Начало мероприятия - в 15:00.