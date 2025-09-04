https://news.day.az/sport/1778145.html Новое соглашение в “Карабахе” Между футбольным клубом "Карабах" и компанией Deloitte Azerbaijan будет подписан Меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу клуба. Церемония подписания состоится пятого сентября на тренировочной базе Azersun Arena, расположенной в поселке Сураханы. Начало мероприятия - в 15:00.
