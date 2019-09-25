Ни для кого не секрет, что все районы Азербайджана обладают своей уникальной красотой. Ежегодно летом тысячи азербайджанцев и туристов отправляются насладиться природой, свежим воздухом и отдохнуть.

Отличительной красотой также известен Гахский район Азербайджана, о котором мы сегодня и поговорим.

Являясь довольно-таки гостеприимным районом, Гах привлекает людей своими бесконечными на взгляд зелеными лесами и холодными, как лед, родниками. Куда бы вы здесь не пришли, вам всегда ответят "Добро пожаловать!".

Территория Гаха, в которую входят 58 сел, расположена на южных склонах хребта Большого Кавказа. Гах граничит с Дагестаном с северо-востока и Грузией на юге.

Регион славится своими каштанами и орехами, богат запасами воды, а почва здесь довольно плодородная. Население занимается сельским хозяйством и животноводством.

Промышленность основана на садоводстве, переработке табака и скота. Консервированные фрукты и овощи являются одними из основных продуктов на предприятиях пищевой промышленности. Большая часть производимой здесь продукции поставляется в другие регионы. Есть также небольшие предприятия, производящие сливочное масло, сыр, выпечку, алкоголь и восточные сладости. Их продукция удовлетворяет местный спрос.

В лесах Гаха часто можно встретить животных. В основном это медведи, змеи и лисы, а также разнообразный мир пернатых. Для защиты этих всех природных богатств был создан Государственный природный заповедник Илису.

Экономически район богат рядом полезных ископаемых: сера, полиметаллическая руда; в горных и предгорных районах, в основном в конусах рек, много гальки, песка, глины и других строительных материалов.

Наиболее живописными местами в этом районе являются водопад Рам Рамай (Илису), улица Ичери Базар, фонтан Хумай и албанский храм в деревне Кум.

Самые красивые деревни района - Лакит и Илису.

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