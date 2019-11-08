В этом выпуске вы увидите прекрасные осенние пейзажи Казахстана фотографа Григория Беденко, передает Day.Az со ссылкой на bigpicture.ru.

Лес на Рудном Алтае. Пихты и березы.

Сентябрь в горах Рудного Алтая чрезвычайно живописный.

Берег озера Маркаколь.

В сентябре на вершинах Ивановского хребта уже лежит снег. Горы невысокие и сухие. На двух тысячах метров уже достаточно холодно. Это особенность алтайского климата, который достаточно суров. Отсюда и очень красивый алтайский контраст теплого и холодного.

Огромное Бухтарминское водохранилище и заснеженные вершины Катонского хребта на горизонте.

Лучик света пробился через плотную облачность.

Свет скользнул по верхушкам деревьев, когда заходило Солнце.

Это место называется Киин-Кериш или Город Духов.

Причудливый рельеф.

Алтайский триколор.

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