Сентябрь в горах Рудного Алтая чрезвычайно живописный.

В сентябре на вершинах Ивановского хребта уже лежит снег. Горы невысокие и сухие. На двух тысячах метров уже достаточно холодно. Это особенность алтайского климата, который достаточно суров. Отсюда и очень красивый алтайский контраст теплого и холодного.