https://news.day.az/tourism/1173701.html Осень в горах Казахстана с высоты птичьего полета
Осень в горах Казахстана с высоты птичьего полета
В этом выпуске вы увидите прекрасные осенние пейзажи Казахстана фотографа Григория Беденко, передает Day.Az со ссылкой на bigpicture.ru.
Сентябрь в горах Рудного Алтая чрезвычайно живописный.
В сентябре на вершинах Ивановского хребта уже лежит снег. Горы невысокие и сухие. На двух тысячах метров уже достаточно холодно. Это особенность алтайского климата, который достаточно суров. Отсюда и очень красивый алтайский контраст теплого и холодного.
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