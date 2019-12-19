В Рио-де-Жанейро есть и великолепные виды на горы, и оживленные набережные. Но особенного внимания явно заслуживают городские пляжи. Неважно, любите ли вы загорать, кататься на доске или играть в пляжный волейбол, - занятие по душе здесь найдет каждый. Вот несколько наглядных ответов на вопрос, чем хороши пляжи Рио-де-Жанейро.

Вид на пляж Ипанема. Кто-то заряжает здесь солнечную батарею.

Легендарный пляж Ипанема считается одним из лучших городских пляжей в мире.

Часть его преимуществ - очень красивые виды. С берега видны острова Кагаррас, а с другой стороны - величественные горные вершины.

Пляж также знаменит местными завсегдатаями, которые любят покрасоваться и показать тело в бикини.