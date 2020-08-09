Восточный шарм, богатое прошлое и современная архитектура

Недавно в National Geographic была опубликована статья писателя Шейха Аяза, в которой он рассказал о своем визите в Баку во время Фестиваля Насими. Автор в сентябре прошлого года присоединился к группе ученых из арабского мира и Европы, которые собирались отпраздновать жизнь и творчество Имамеддина Насими, азербайджанского поэта XIV века.

"Фестиваль Насими, проходивший в Баку, представлял собой серию культурных программ, посвященных 650-летию со дня рождения поэта. Известный своей революционной поэзией на тюркском, арабском и персидском языках и верной пропагандой философии хуруфи, которая подчеркивала духовную силу букв и цифр, Насими был "белой вороной" своего времени. Как он сам однажды заметил в известном стихе: "В меня вместятся оба мира, но в этот мир я не вмещусь: Я суть, я не имею места - и в бытие я не вмещусь", - пишет Аяз.

Как передает Day.Az, в своей статье автор отметил, что в 1417 году Насими был обвинен в ереси и был судим по шариату и в конечном итоге казнен в Алеппо религиозными фундаменталистами, что вызвало шокирующие волны по всему региону. Сегодня, шесть веков спустя, свершилось то, что можно назвать "поэтической справедливостью" - Насими стал одним из духовных и моральных опекунов современного Азербайджана.

"Он заложил основу нашего литературного и философского воображения", - сказал Аязу известный галерист и куратор Эмин Мамедов, во время тура по Баку.

Писатель подчеркивает, что был крайне удивлен многообразием сверкающих стеклянных башен и небоскребов, которые сегодня возвышаются в столице Азербайджана.

"Если бы Насими был жив сегодня, ему было бы трудно узнать новый Баку, подпитываемый нефтяными богатствами. Но вот одна вещь, которой суфийский мистик мог бы гордиться - образцовое проявление секуляризма в Азербайджане, во имя которой он положил свою жизнь", - написал Аяз.

"Насими являлся поэтом, вызывающем много споров и дискуссий и это смелый шаг со стороны Азербайджана принять его таким, какой он есть", - заметил Нил ван дер Линден, ученый по искусству и культуре на Среднем Востоке, также побывавший на фестивале Насими, напомнил Аяз.

В статье, опубликованной в NatGeo отмечается, что как и ван дер Линден, туристы обычно приезжают в Азербайджан из-за его музыки и поэзии, а также знаменитой приверженности космополитизму и разнообразию. Сидя на форпосте Евразии, либеральные амбиции Азербайджана и западные ценности, несомненно, сближают его по духу с Европой, а не с арабским миром и Азией.

"В столице Азербайджана мое внимание также привлек Ичеришехер, или Старый город. Это место идеально подходит для размышлений о прошлом, настоящем и будущем Баку; Из этого древнего анклава, окруженного стеной, посетители могут увидеть не только богатое прошлое страны, но и очертания современного Азербайджана и его высокие амбиции. Наиболее запоминающимся объектом здесь является Девичья башня, построенная в XI-XII веке, когда Азербайджан был частью Персидской империи. Тогда она использовалась, как смотровая площадка, но сегодня вы можете подняться по ее винтовой лестнице и увидеть с крыши все разнообразие, культурное и архитектурное богатство Баку.

Особое внимание всегда привлекают Башни пламени, которые твердо возвышаются над современным Баку. Азербайджан имеет зороастрийское наследие, и эти башни, символизирующие огонь в дизайне, представляют собой связь с его доисламским прошлым. Это также яркий символ бакинского урбанизма XXI века и его мультикультурализма. Но это ни в коем случае не единственная современная достопримечательность, которую может предложить Баку. Столица Азербайджана способна поразить не только современностью, восточным шармом, но и богатым прошлым", - рассказал Шейх Аяз читателям всемирно известного журнала.