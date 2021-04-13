Названа дата открытия границ Израиля для вакцинированных и переболевших туристов

Израиль открывает границы для вакцинированных и переболевших туристов 23 мая 2021 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма Израиля.

Сегодня, 13 апреля, совместная рабочая группа Министерства здравоохранения и Министерства туризма обнародовала решение об открытии границ Израиля для привитых и переболевших туристов.

На первом этапе это будут небольшие группы в соответствии с установленной квотой. После анализа первых результатов будет изучена возможность увеличения туристического потока и допуск индивидуальных путешественников.

Туристы должны будут пройти тест ПЦР перед посадкой на рейс, а также повторить процедуру и сделать серологический тест для подтверждения наличия антител по прибытии в аэропорт Бэн-Гурион.

В то же время Израиль намерен вести переговоры с другими странами о совместном признании свидетельств о вакцинации, чтобы исключить необходимость в серологическом исследовании по прилёту.

Министр туризма Орит Фаркаш Ха-Коэн: "Государству Израиль пора воспользоваться своим преимуществом как безопасного и иммунизированного государства, чтобы укрепить свою собственную экономику. Целые направления индустрии туризма, включая гидов, отели и транспортные компании зависят от въездного туризма и не работают более года. Я счастлива дать старт процессу возобновления их деятельности и надеюсь, что это поставит отрасль на путь восстановления и полного возвращения к стабильному и здоровому туризму в Израиле".