В туризм Египта посеяли тревогу четвертой волной и черной плесенью

"Четвертая волна" коронавируса может накрыть Египет к началу высокого туристического сезона, который традиционно начинается в сентябре-октябре.

Как передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru, об этом предостерёг власти и население страны Пирамид замминистра здравоохранения и народонаселения по профилактической медицине Египта Мохамед Абдель Фаттах. "Вопрос о том, будет ли четвертая волна или нет, зависит от стремления гражданина следовать инструкциям государства в отношении мер предосторожности, которые уменьшают вероятность распространения инфекции", - заявил он. Эта информация пришла вслед за другой дурной вестью: в Египет проникла так называемая "чёрная плесень", которая впервые стала поражать выздоравливающих от ковида пациентов в Индии, причем смертность в отличие от коронавируса у черной плесени достигает заоблачных 50%.

На данный момент в Египте всё вроде бы относительно благополучно с ковидом: третья волна отступает, а число инфекций сокращается. По прогнозам эксперта, к концу августа число случаев коронавируса снизится до самого низкого уровня.

Однако г-н Фаттах призвал "применять все меры предосторожности даже после вакцинации большей части населения". По его словам, вакцинация снизит вероятность четвертой волны - при учете того, что в течение следующих нескольких месяцев будут вакцинированы 40 миллионов граждан Египта. Напомним, что на основных курортах Египта - в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе вакцинация персонала в предверии возвращения российских туристов уже завершилась, при этом работники сфер, которые "соприкасаются" с туризмом в других регионах Египта, по-прежнему первые в списках на вакцинацию. Так, по словам замминистра, вакцинация будет расширена для различных групп, таких как работники аэропортов, туристического сектора, а также в крупных промышленных центрах.

К настоящему времени вакцинированы до трех миллионов человек. Еще 7 миллионов записаны в очередь на вакцинацию. Всего министерство нацелено привить не менее 70% граждан - а это при учете 100 миллионного населения Египта составляет внушительные 70 млн человек.

А неделю назад туризм Египта всколыхнуло другое тревожное известие, но также связанное с ковидом, точнее - с его последствиями, из-за чего границы опять могут быть закрыты - проникновение эпидемии черного гриба, причем минздрав Египта уже выделил специальные медицинские центры для лечения пациентов с черной плесенью. Об этом заявила Джихан аль-Ассаль, вице-президент Научного комитета по борьбе с коронавирусом. Напомним, что данное заболевание, известное как мукормикоз, или "черная плесень" создало критическую ситуацию в Индии, теперь несколько случаев зафиксированы в Египте.

Как сообщила Джихан аль-Ассаль, болезнь не передается от человека к человеку. В основном она опасна для тех, чей иммунитет серьезно ослаблен - ранее это были люди с серьезными заболеваниями, такие как онкология или ВИЧ, но сейчас к ним прибавились и выздоравливающие от коронавируса. При этом 50% инфицированных чёрным грибком умирают, в том числе потому что на начальных стадиях болезнь очень трудно определить.

При этом в Египте таких случаев немного - подчеркнула г-жа Ассаль. Все подтвержденные случаи находятся под наблюдением специалистов, причем у некоторых пациентов болезнь "поймана" на ранней стадии и уже лечится - добавила эксперт. Другой член комитета, Ихаб Камаль, добавил, что профилактическое лечение от черного грибка планируется внести в протокол лечения коронавируса.