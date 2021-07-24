В Египте поддержали возобновление авиасообщения с Россией

В Египте поддержали возобновление авиасообщения между курортами арабской страны и Россией и пообещали увеличить число рейсов до прежних масштабов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Глава профсоюза туристических гидов провинции Красное море Башар Абу Талеб предположил, что количество рейсов будет достаточно для того, чтобы туристический сезон на курортах длился целый год. По его данным, ряд гостиниц курортного города Хургада уже готов принять россиян.

"Это многообещающее начало. Число рейсов будет расти с улучшением эпидемиологической ситуации в обеих странах", - заключил Абу Талеб.