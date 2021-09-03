https://news.day.az/tourism/1376096.html Азербайджан разрешил гражданам еще 13 стран свободно въезжать в страну - СПИСОК
Азербайджан разрешил гражданам еще 13 стран свободно въезжать в страну - СПИСОК
Азербайджан разрешил осуществлять авиарейсы в страну еще из 13 государств.
Как сообщает Day.Az, Оперативный штаб при Кабинете министров распространил информацию о внесении изменения в постановление "О мерах по продлению режима особого карантина и снятию некоторых ограничений".
Согласно изменению, с 6 сентября 2021 года разрешается въезд и выезд из Азербайджана воздушным транспортом гражданам Китая, Эстонии, Финляндии, Франции, Гонконга (КНР), Хорватии, Исландии, Италии, Латвии, Литвы, Малайзии, Саудовской Аравии и Японии, а также гражданам других государств и лицам без гражданства, постоянно проживающим в этих странах.
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