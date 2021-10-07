Каковы правила въезда в Германию?

Пандемия коронавируса вызвала неопределенность в мировом туризме, в том числе и в Германии, где с 16 декабря прошлого года соблюдаются строгие антиковидные меры. Несмотря на то, что строгие ограничения на въезд остаются в силе, границы Германии теперь открыты для "важных", но не туристических поездок из третьих стран, к которым относится и Россия, и страны ЕС/Шенгенской зоны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru, Германия открыла границы для нескольких стран с июля 2020 года. Однако на данный момент въезд на территорию последней в туристических целях для граждан стран, не входящих в ЕС, запрещен.

Власти Германии ввели ограничения в зависимости от страны проживания путешественника, и разрешили беспрепятственный въезд для некоторых стран ЕС/Шенгенской зоны и ряда других стран. С другой стороны, страна продолжает вводить строгие ограничения для сотен стран из-за тяжёлой пандемической ситуации.

Туристам из каких стран одобрен въезд?

На основании данных, предоставленных Федеральным министерством внутренних дел, строительства и внутренних дел Германии, въезд в страну разрешен государствам-членам Евросоюза и странам Шенгенской зоны, включая Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн. Путешественники из стран ЕС и Шенгенской зоны, включённых в список "зон с высокой заболеваемостью", должны зарегистрироваться онлайн и предоставить отрицательный результат теста на COVID-19 в течение 48 часов до прибытия в Германию. Кроме того, они должны будут оставаться на карантине в течение десяти дней.

На путешественников из стран ЕС и Шенгенской зоны, попавших в "зоны риска", распространяются те же ограничения, что и упомянутые выше. Тем не менее, туристам из этих регионов, которые имеют на руках доказательства вакцинации против COVID-19 или выздоровления, разрешается пропустить тестирование и карантинные требования.

Для туристов, которые обязаны предоставить отрицательный ПЦР-тест, необходимо иметь в виду, что результат не должен быть старше 72 часов. Сертификат тестирования признается, если он доступен на немецком, английском, французском, итальянском или испанском языках. Для вакцинированных туристов сертификат о вакцинации признаётся на тех же языках. Как сообщил SchengenVisaInfo, список одобренных Германией вакцин вошли Comirnaty, Moderna, Vaxzevria и Janssen.

Кроме того, на основании рекомендации Совета ЕС путешественникам из следующих третьих стран и регионов разрешается въезжать в Германию без ограничений:

Австралия

Канада

Чили

Гонконг

Кувейт

Иордания

Макао

Молдова

Новая Зеландия

Катар

Руанда

Саудовская Аравия

Сингапур

Южная Корея

Тайвань

Украина

Уругвай

Китай (при условии взаимности)