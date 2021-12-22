В Таиланде полиция несколько дней ловила туриста с COVID-19

В Таиланде завершена операция по поимке туриста, который сбежал с карантина, не дожидаясь результата ПЦР-теста на COVID-19. Израильтянин, оказавшийся зараженным коронавирусной инфекцией, скрывался от полиции несколько дней. Об этом рассказало издание Bangkok Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Туриста из Израиля задержали в среду, 22 декабря, в ресторане на острове Самуи. После переговоров с полицейскими и медиками 29-летний израильтянин согласился отправиться на автомобиле "скорой помощи" в местный госпиталь.

Сведения о том, что находящийся в розыске израильтянин находится на острове, поступили в полицию Самуи в среду утром. При этом, как сообщили в туристической полиции Таиланда Bangkok Post, перед этим турист обратился в посольство своей страны и сообщил, что намерен сдаться.

Мужчина прилетел в Таиланд 17 декабря. Он сдал тест на коронавирусную инфекцию и остановился на время карантина в одном из отелей Бангкока.

Однако на следующий день он покинул гостиницу, не дожидаясь результатов анализов: он взял такси и отправился в Паттайю. Тем временем, отель получил результат его ПЦР-теста: он оказался положительным. Сотрудники гостиницы обратились в полицию и сообщили об исчезновении зараженного COVID-19 постояльца.

Между тем, добравшийся до Паттайи израильтянин потерпел неудачу в попытках снять номер в одной из гостиниц курорта - при заезде он не смог показать паспорт, и ему отказали в заселении.

Днем позже, 19 декабря, турист вернулся в Бангкок, взял в аренду мини-вэн и отправился на юг страны, на остров Самуи, где и был задержан через три дня.

Сейчас израильтянину грозят два года лишения свободы и/или штраф в размере 4000 батов за нарушение мер эпидемической безопасности. Кроме того, его могут оштрафовать еще на 5000 батов за нарушение режима пребывания в стране - как иностранец он должен был оставаться там, где ему было разрешено властями.