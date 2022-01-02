Нецензурные надписи на футболках, а также слишком откровенная одежда - не лучший выбор для авиапутешествий. На борт самолёта в таком виде можно так и не попасть. Такими казусами поделились в соцсети Reddit агенты авиакомпаний, рассказывавшие случаи, когда туристам запретили посадку, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

"Не носите рубашки с нецензурными словами. Мы не можем посадить вас в самолет в рубашке, на которой написана нецензурщина. Как минимум вас попросят это снять и заменить, так как это может оскорбить другого пассажира", - заявили эксперты. Они рассказали случай, когда в 2015 году студент университета в Соединенных Штатах был сброшен с рейса Southwest Airlines в Сент-Луисе, штат Миссури, из-за нецензурной фразы на футболке. При этом сама футболка пострадавшего туриста, Дэниела Подольского, была рекламой комедийного сериала "Брод-Сити", и сначала он был допущен в ней на рейс из Далласа, но когда рейс сделал внеплановую остановку из-за плохой погоды в Сент-Луисе, туриста высадили.

Второй совет экспертов касается в основном женщин - откровенные наряды, вроде слишком короткого топа и шорт, также могут стать причиной того, что в самолёт попасть не удастся. Как пожаловалась одна из разгневанных туристок Jetstar "позорила меня как шлюху": сотрудники сказали ей, что ее наряд - черная укороченная майка, свободные бежевые брюки и пара сандалий - "неуместен".

Эксперты перечислили сразу несколько таких случаев. В июне, например, пострадала мать двоих детей, 31-летняя Харриет Осборн - ее не пустили на рейс easyJet из-за полупрозрачного верхнего топа - причём объяснили это тем, что на борту находятся дети. А ещё одну туристку не пустила на борт испанская авиакомпания Vueling. На ней в качестве верхней одежды и вовсе был купальник с глубоким вырезом. Правда в авиакомпании уточнили, что еще одной причиной недопуска туристки на борт стал её "оскорбительный" ответ персоналу аэропорта.

А в Новой Зеландии, в Квинстауне, на борт не попала целая семья из 20 человек, причем среди них были молодожёны. Причиной этого стал ребёнок, маленький мальчик, на котором не было обуви. Кстати, многие авиаперевозчики специально оговаривают право не возить необутых пассажиров - это в некотором роде нарушение техники безопасности.

Кстати, также сотрудникам гейтов во многих странах мира разрешено запрещать посадку в самолёт и людям, находящимся в очевидно нетрезвом состоянии. Актуальное предупреждение для туристов, готовых начать отмечать отпуск еще в такси...