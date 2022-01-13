Непривитые туристы смогут посетить Монтенегро

Власти Монтенегро с 13 января снова разрешили въезд в страну непривитым туристам - вместо сертификата вакцинации они могут предъявить три других документа на выбор. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Елена Боровинич-Бойович, пишет CDM, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Глава Минздрава Монтенегро заявила о том, что введенные ранее меры, которые запрещали въезд в страну непривитым путешественникам, дали свои результаты. Теперь власти популярной среди туристов европейской страны решили ослабить ограничения: с 13 января туристы могут приехать в республику при предъявлении одного из четырех документов на выбор.

Так, туристы могут въехать с сертификатом вакцинации (с момента получения последней дозы должно пройти не более шести месяцев), ПЦР-тестом, сроком не более 72 часов, экспресс-тестом на антиген, сделанным не позднее, чем за 48 часов до поездки. Также разрешается въезд путешественникам, переболевшим коронавирусной инфекцией - для этого им понадобится положительный анализ на COVID-19, выполненный более 10 дней назад, но не старше шести месяцев.

Отмечается, что новые правила будут действовать в течение следующих семи дней, с 13 по 19 января. После этого власти страны вновь примут решение об условиях пересечения границ для туристов.