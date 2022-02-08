От 29 евро: как успеть купить дешевые билеты на Buta Airways?

Почему чем ближе перелет, тем дороже билеты у Buta Airways, ведь это лоукостер? Как приобрести билеты на лоукостер максимально выгодно? В какие города в ближайшее время можно улететь самолетами Buta Airways?

Эти и другие популярные вопросы пассажиров разбираем в статье.

Дорогие билеты! Кто виноват и почему растет цена?

На официальном сайте Buta Airways открыта продажа билетов на перелеты перевозчика уже в рамках летнего расписания. То есть сегодня, уже в феврале, в наличие имеются недорогие билеты. Но их стоимость растет (или уже выросла) минимум по двум причинам.

Цена растет с приближением даты вылета, чем меньше мест остается, тем выше стоимость авиабилета. Золотое правило и также надежный способ сэкономить: чем раньше приобретен билет, тем дешевле он обходится. Но и у этого правила есть исключения, они отмечены чуть ниже.Приобретение дешевых билетов за несколько дней или, пусть, за две-три недели до вылета - удача, но, согласитесь, редкая. Недорогие билеты у Buta Airways, так же, как и у других лоукостеров, заканчиваются быстро. Люди стали смелее планировать свои поездки заранее, поэтому билеты по минимальному тарифу выкупаются раньше.

Иногда удается поймать "бюджетную" цену в одну сторону, но в обратную - уже дороже. Лишь при недоборе на рейсе, билеты могут предложены авиаперевозчиком по невысокой цене. И это, понятно, делается в виде исключения - для привлечения пассажиров для заполнения рейса. У Buta Airways - подобное большая редкость.

Цена растет с ростом спроса на популярные направление в определенные даты или в сезон высокого спроса. Высокий спрос на билеты и быстрая загрузка рейса диктуют дефицит предложения. Это и отражается на стоимости билета - на популярных направлениях и в сезон, независимо от золотого правила выше, его цена растет, и порой в разы. Нередко даже приобретение авиабилетов на лоукостер сильно заранее, например, за три месяца на популярные направления и в сезон или праздничные дни - не всегда сильно дешевле. Но, однозначно, дешевле билетов, оставшихся ближе к дате вылета. Нередко на некоторые даты в сезон, праздники или каникулы в продаже на сайте авиаперевозчика и вовсе не остается билетов. Их просто напросто раскупили. Кто успел, тот и полетит...

Пассажирам следует запомнить, что самые дорогие месяцы для перелетов традиционно с июня по август и самые востребованные дни - это праздничные даты (например, новогодние праздники или почти неделя выходных на праздник Новруз). Так, к примеру, билеты в турецкую Аланию заранее можно было купить от 29 евро (вернее, в первые полтора дня объявления старта продажи билетов на этом направлении), а в летние месяцы в условиях высокого спроса на это направление цена авиабилета составляет от 152 манат(чуть округлив). Это один из наиболее востребованных маршрутов авиаперевозчика, места на котором раскупаются максимально быстро (Buta Airways летает в этом направлении 5 раз в неделю). Как отмечалось выше, путешественники стали опытнее и научились заботиться о летних перелетах уже сегодня, то есть зимой.

Так, спрос и сезон диктуют цену на билет лоукостера! И по такому принципу работают все лоукостеры в мире, не только азербайджанский Buta Airways.

Слово о тарифах Buta Airways

В январе авиаперевозчик, наконец, сделал долгожданное заявление о возвращении в свою тарифную сетку тарифа "Бюджет". Он позволяет купить билет от 29 евро в одну сторону, а, значит, этот тариф - прекрасная возможность за недорого путешествовать чаще. Однако с учетом того, что он включает в себя только перелет - без дополнительных услуг. Все, что пассажир посчитает необходимым во время полета, он оплачивает отдельно.

Но в рамках тарифа в салон самолета все же допускается бесплатный провоз некоторых предметов, в том числе, небольшой сумки для личных вещей, верхней одежды, букета цветов, детского питания и т.д. Подробно об этом рассказывают в правилах авиакомпании: https://www.butaairways.az/ru/covid/baggage-allowance-on-special-flights.

Далее. Билеты, приобретенные по "Бюджет"у, невозвратные, они также не подлежат перебронированию, в случае отказа пассажира по собственному желанию от полета. При сомнении, что поездка может не состояться, лучше повременить с приобретением билетов, либо обратиться к другим тарифам бюджетной авиакомпании. Если все же на руках билеты по минимальному тарифу, а улететь по некоторым причинам не получается, не настаивайте на их возврате. Деньги за билет возвращаются, либо перебронирование его возможно только в случае отмены рейса по вине авиакомпании.

Buta Airways еще в одном случае идет навстречу своим пассажирам и разрешает перебронирование или возврат бюджетных билетов: если пассажир отказывается от полета вынужденно из-за коронавирусной инфекции. Бесплатное перебронирование и возврат билетов по этой причине возможно и на других тарифах авиаперевозчика.

Помимо тарифа "Бюджет" на рейсах Buta Airways предлагаются еще два тарифа: "Стандарт" и "Супер", включающие в себя провоз 10 кг и 23 кг багажа соответственно.

Правила регистрируемого багажа тарифов указаны ниже, в инфографике:

Тариф "Стандарт" предусматривает возврат средств за авиабилет или его перебронирование с удержанием 50 процентов от его стоимости, если пассажир обратился с такой просьбой за 96 часов до вылета рейса, с удержанием 75 процентов - при обращении в течении 24-96 часов. Если пассажир обратился с просьбой поменять дату билета или вернуть его менее чем за 24 часа до вылета рейса - то деньги не возвращаются и перебронирование невозможно. То же самое при его обращении после вылета рейса.

По тарифу "Супер" авиакомпания разрешает возврат средств за авиабилет или его перебронирование на другую дату с удержанием 35 процентов от стоимости билета при обращении пассажира за 96 часов до вылета, с удержанием 50 процентов - в течение 24-96 часов, с удержанием 75 процентов - в течение 1-24 часов. После вылета рейса деньги не возвращаются, перебронирование невозможно.

Все три тарифа авиаперевозчика действуют на всех маршрутах, куда он выполняет рейсы. География полетов лоукостера под влиянием пандемии сжалась, сегодня он выполняет полеты лишь в несколько городов - в Стамбул, Аланию, Измир, Анкару, Москву (аэропорт "Жуковский"), Астрахань, Киев, Тбилиси, Эр-Рияд и Даммам.

Однако в планах Buta Airways расширение полетных маршрутов, тому свидетельство, недавнее анонс о возобновлении рейсов по нескольким направлениям, в частности, в Минеральные Воды, Уфу, Казань, Харьков. Авиакомпания также объявила об увеличении числа полетов в столицу Украины - Киев.

Плюсы Buta Airways:

- Никаких пересадок, только прямые рейсы (не только дешево, но и быстро).

- Вежливый персонал.

- Взлет/посадка по расписанию, задержки рейсов редкий случай.

- До пандемии, регистрация в аэропорту была платной, сегодня эта услуга в аэропорту пока предоставляется бесплатно.

- Свежие самолеты с хорошим пространством между сидениями.

- Билеты по всем трем тарифам можно приобрести на официальном сайте авиакомпании- www.butaairways.az. В офисах продаж можно приобрести авиабилеты только по тарифу "Супер".

Минус Buta Airways:

Малое количество направлений.

ВАЖНО ПОМНИТЬ:

- Любые дополнительные услуги на борту лоукостера - за плату.

- Соблюдайте размеры багажа.

- Внимательно читайте все требования авиакомпании на сайте. Они опубликованы на трех языках - азербайджанском, русском и английском языках. В них максимально доходчиво прописаны все условия, следуя которым никакие неприятные неожиданности у стоек регистрации в виде доплат не ожидаются.

Используйте их себе на пользу! Приятных цен и полетов!

AviaTravel

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