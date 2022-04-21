Don't smoking: что будет, если «задымить» на борту самолета?
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Разрешается курить на борту пассажирского самолета или запрещено? Какими могут быть последствия, если жажда табака одержала вверх у заядлых курильщиков и "пришлось" закурить? Как быть с электронной сигаретой, она тоже под запретом?

Путешествуя самолетом, лучше быть в курсе, какие ограничения на курение установила авиакомпания.

Авиационные правила категорически запрещают курение на борту пассажирских авиалайнеров. Из соображений пожарной безопасности и для создания более комфортных условий во время полета запрещено использование пассажирами любых сигарет. И электронных тоже! Так, авиакомпании перестраховались на всякий случай, чтобы устранить вероятные недоразумения.

Риск попасть в черный список

Пассажиры на свой страх и риск, выкурившие сигарету на борту самолета, редко остаются незамеченными (самолеты оборудованы чувствительными датчиками противопожарной сигнализации). Эти действия любителей подымить трактуются не иначе, как нарушение правил поведения, установленных авиакомпанией.

Несоблюдение этих правил, в том числе запрета на курение во время полета, может быть приравнено к нарушению порядка и угрозе безопасности полета. А это - вполне себе основание для административного и гражданско-правового воздействия. Например, какого?

  • Экипаж вправе ограничить перемещение нарушителя по салону воздушного судна.
  • Если самолет не взлетел, то пассажира, могут отстранить от полета или передать правоохранительным органам для принятия соответствующих мер.
  • Авиаперевозчик также вправе внести личные данные "отличившегося" пассажира в список нежелательных пассажиров (черный список) с отказом им в дальнейших перевозках рейсами авиаперевозчика.
  • Авиакомпания имеет право не продавать билеты пассажирам, которые во время совершения рейса не выполняли требования командира. Попасть в черный список можно, если: хулиганить во время полета, угрожать безопасности полета и отказаться выполнять требования экипажа.

Бить штрафом по кошельку

По кодексу Азербайджанской Республики об административных проступках, курение табака на воздушном транспорте влечет наложение штрафа в размере 100 манатов.

В случае курения на борту самолетов авиакомпаний "Азербайджанские Авиалинии" и Buta Airways данный факт будет письменно зафиксирован. Копия записанного протокола вручается пассажиру. По прибытии в аэропорт пассажир будет передан полиции.

Ему грозит штраф, а также продолжительный разговор с сотрудниками правоохранительных органов в отделении. Данная процедура может занять несколько часов.

Также пассажир, позволивший себе закурить на борту, автоматически попадает в "черный список" авиакомпаний, ему грозит отказ в покупке билета на все рейсы перевозчиков и даже недопуск к полету при его наличии. Так, авиакомпания имеет право отказать в перевозке на любом этапе или аннулировать бронирование.

Также прославившийся пассажир не сможет пользоваться услугами авиакомпании AZAL по маршруту Баку-Нахчыван-Баку.

Штрафные удары некоторых авиакомпаний бьют куда больней по карману нарушителей. Если кто-либо из пассажиров закурит, не реагируя на предупреждения членов экипажа, командиры пассажирских самолетов некоторых авиакомпаний могут прекратить выполнение полета, приняв решение о вынужденной посадке в ближайшем аэропорту.

Но это далеко не все - авиакомпания может подать в суд на пассажира и потребовать компенсацию за расходы и убытки, понесенные из-за внеплановой посадки не в аэропорту назначения и задержки рейса. Можно только представить, в какую "копеечку" влетит это штрафнику.

Можно ли курить в бакинском аэропорту?

Вообще, курить нельзя не только на борту, но и во многих аэропортах.

Международный аэропорт Гейдар Алиев, оборудованный двумя пассажирскими терминалами, считается одним из крупных в регионе. И ответ на вопрос о том, можно ли курить в главном аэропорту страны, утвердительный, но с оговоркой - в строго отведенных местах.

Оба пассажирских терминала бакинского аэропорта оборудованы специально оборудованными помещениями - курительными кабинами (6 курительных кабинок).

Эти помещения имеются в зонах посадки на внутренние и международные рейсы, они полностью соответствуют всем требованиям санитарных норм.

Курение за пределами специально отведенных мест запрещено, штраф за это составляет 30 манатов.

Как справиться с тягой к курению во время полета?

Для многих курильщиков отказ от курения во время полета, а тем более длительного, сильный дискомфорт. Поэтому перед предстоящим перелетом им советуется воспользоваться популярными методами для преодоления никотиновой тяги. К примеру, воспользоваться никотиновым пластырем или специальной жевательной резинкой на время полета. Никотин, который содержится в них, помогает подавить желание курить.

Пепельница! Для чего она в пассажирских лайнерах?

Туалетные кабинки пассажирских самолетов, как бы странно это не звучало, оборудованы пепельницами. Они на тот случай, если пассажир нарушил запрет и закурил. Так, окурок он может выбросить не в мусорный бак, а в эту урну-пепельницу. Так, как бы, гораздо безопасней.

Но все равно, рисковать не стоит! Ведь в данном случае курение вредит не только вашему здоровью, но и угрожает безопасности сотен пассажиров!

AviaTravel

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