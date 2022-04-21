Don't smoking: что будет, если «задымить» на борту самолета?

Разрешается курить на борту пассажирского самолета или запрещено? Какими могут быть последствия, если жажда табака одержала вверх у заядлых курильщиков и "пришлось" закурить? Как быть с электронной сигаретой, она тоже под запретом?

Путешествуя самолетом, лучше быть в курсе, какие ограничения на курение установила авиакомпания.

Авиационные правила категорически запрещают курение на борту пассажирских авиалайнеров. Из соображений пожарной безопасности и для создания более комфортных условий во время полета запрещено использование пассажирами любых сигарет. И электронных тоже! Так, авиакомпании перестраховались на всякий случай, чтобы устранить вероятные недоразумения.

Риск попасть в черный список

Пассажиры на свой страх и риск, выкурившие сигарету на борту самолета, редко остаются незамеченными (самолеты оборудованы чувствительными датчиками противопожарной сигнализации). Эти действия любителей подымить трактуются не иначе, как нарушение правил поведения, установленных авиакомпанией.

Несоблюдение этих правил, в том числе запрета на курение во время полета, может быть приравнено к нарушению порядка и угрозе безопасности полета. А это - вполне себе основание для административного и гражданско-правового воздействия. Например, какого?

Экипаж вправе ограничить перемещение нарушителя по салону воздушного судна.

Если самолет не взлетел, то пассажира, могут отстранить от полета или передать правоохранительным органам для принятия соответствующих мер.

Авиаперевозчик также вправе внести личные данные "отличившегося" пассажира в список нежелательных пассажиров (черный список) с отказом им в дальнейших перевозках рейсами авиаперевозчика.

Авиакомпания имеет право не продавать билеты пассажирам, которые во время совершения рейса не выполняли требования командира. Попасть в черный список можно, если: хулиганить во время полета, угрожать безопасности полета и отказаться выполнять требования экипажа.

Бить штрафом по кошельку

По кодексу Азербайджанской Республики об административных проступках, курение табака на воздушном транспорте влечет наложение штрафа в размере 100 манатов.

В случае курения на борту самолетов авиакомпаний "Азербайджанские Авиалинии" и Buta Airways данный факт будет письменно зафиксирован. Копия записанного протокола вручается пассажиру. По прибытии в аэропорт пассажир будет передан полиции.

Ему грозит штраф, а также продолжительный разговор с сотрудниками правоохранительных органов в отделении. Данная процедура может занять несколько часов.

Также пассажир, позволивший себе закурить на борту, автоматически попадает в "черный список" авиакомпаний, ему грозит отказ в покупке билета на все рейсы перевозчиков и даже недопуск к полету при его наличии. Так, авиакомпания имеет право отказать в перевозке на любом этапе или аннулировать бронирование.

Также прославившийся пассажир не сможет пользоваться услугами авиакомпании AZAL по маршруту Баку-Нахчыван-Баку.

Штрафные удары некоторых авиакомпаний бьют куда больней по карману нарушителей. Если кто-либо из пассажиров закурит, не реагируя на предупреждения членов экипажа, командиры пассажирских самолетов некоторых авиакомпаний могут прекратить выполнение полета, приняв решение о вынужденной посадке в ближайшем аэропорту.

Но это далеко не все - авиакомпания может подать в суд на пассажира и потребовать компенсацию за расходы и убытки, понесенные из-за внеплановой посадки не в аэропорту назначения и задержки рейса. Можно только представить, в какую "копеечку" влетит это штрафнику.

Можно ли курить в бакинском аэропорту?

Вообще, курить нельзя не только на борту, но и во многих аэропортах.

Международный аэропорт Гейдар Алиев, оборудованный двумя пассажирскими терминалами, считается одним из крупных в регионе. И ответ на вопрос о том, можно ли курить в главном аэропорту страны, утвердительный, но с оговоркой - в строго отведенных местах.

Оба пассажирских терминала бакинского аэропорта оборудованы специально оборудованными помещениями - курительными кабинами (6 курительных кабинок).

Эти помещения имеются в зонах посадки на внутренние и международные рейсы, они полностью соответствуют всем требованиям санитарных норм.

Курение за пределами специально отведенных мест запрещено, штраф за это составляет 30 манатов.

Как справиться с тягой к курению во время полета?

Для многих курильщиков отказ от курения во время полета, а тем более длительного, сильный дискомфорт. Поэтому перед предстоящим перелетом им советуется воспользоваться популярными методами для преодоления никотиновой тяги. К примеру, воспользоваться никотиновым пластырем или специальной жевательной резинкой на время полета. Никотин, который содержится в них, помогает подавить желание курить.

Пепельница! Для чего она в пассажирских лайнерах?

Туалетные кабинки пассажирских самолетов, как бы странно это не звучало, оборудованы пепельницами. Они на тот случай, если пассажир нарушил запрет и закурил. Так, окурок он может выбросить не в мусорный бак, а в эту урну-пепельницу. Так, как бы, гораздо безопасней.

Но все равно, рисковать не стоит! Ведь в данном случае курение вредит не только вашему здоровью, но и угрожает безопасности сотен пассажиров!

AviaTravel

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