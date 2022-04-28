Азербайджанский тревел-блогер показал старинные жилые дома Шуши

Тревел-блогер Рустам Набизаде поделился на своей странице в Instagram снимками старинных жилых домов Шуши.

"Старинные жилые дома Шуши представляют двоякую ценность. Во-первых, как прекрасные образцы народного зодчества - дома Хуршудбану Натаван, Гевхар-Ага, Асад-бека, Бахмана Мирзы, Угурлу бека, Гаджи Дадаша, Гаджи Башира, Мирзали-бека, Гаджи Кули, братьер Мехмандаровых и многие другие. Во-вторых, как мемориальные памятники многим выдающимся представителям азербайджанской культуры, в свое время живших и творивших в этом городе.

Одним из главных экспонатов города-музея является его историческая планировка. Сохранившиеся старинные площади и улицы Шуши являются уникальными образцами искусства феодального градостроительства. В связи с превращением города в историко-архитектурный заповедник необходимо принять соответствующие меры по реставрации строгой защите и охране.

Важнейшей задачей современной реконструкции является сохранение традиционной исторической целостности их архитектурно-художественного облика. Необходимо творчески использовать весь комплекс архитектурно планировочных приемов сложившейся структуры города Шуша, гармонически увязывая старое и новое в объеме, цвете, материалах, избегая при этом стилизации. Не следует механически воспроизводить старые архитектурные формы и подрожать им в новых постройках, это может лишь принизить значение подлинных памятников зодчества и привести к сооружению эклектических архитектурных форм", - говорится в публикации.