Турагентства в Европе попали под глобальный удар

Турагентства больше всех пострадали от ковидного кризиса - за два ковидных гоа уволено были около трети персонала, которых сейчас в спешном порядке пытаются набрать, но многие туагентства оправиться от такого глобального удара не могут и закрываются. Авиаперевозка, нехватка персонала в которой устроила хаос по всему "цивилизованному миру", а также гостиничный бизнес пострадали несколько меньше. Такие данные показало исследование, проведённое Всемирным советом по путешествиям и туризму (WTTC) и Европейской комиссией по туризму (ETC). При этом первый посыл исследования такой: восстановление сектора путешествий и туризма будет подвергаться серьезному риску, если около 1,2 миллиона работников туризма по всему ЕС покинут этот сектор, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

В докладе WTTC также утверждается, что нехватка человеческих ресурсов этим летом указывает на чрезвычайную ситуацию. На пике пандемии в 2020 году в секторе путешествий и туризма в ЕС было потеряно около 1,7 млн рабочих мест. Как только правительства начали ослаблять карантинные меры в 2021 году, началось восстановление, но прежний темп пока не набран. Однако, как уверяет исследование, свыше 570 тыс. предприятий в туризме пока "спасены от закрытия".

При этом, как добавляет исследование, по-прежнему больше всего вакансий открыто в турагентском секторе - туристические агентства оказались наиболее пострадавшим бизнесом, с 30% дефицитом рабочих мест. То есть, была затронута почти каждая открытая позиция - и, не исключено, что как и в других областях сокращенные во время ковида сотрудники не верят, что локдауны не повторятся и больше не хотят идти работать в такую рисковую сферу.

Авиаотрасль между тем испытывает, согласно тому же исследованию, 22% дефицит рабочих мест. И авиахаос, возникший из-за этого, уже успел испортить жизнь туристам по всей Европе. За ней, с дефицитом в 21% следует гостинично-ресторанный бизнес. Здесь ищут примерно каждого пятого возможного работника.

При этом пока прогнозы WTTC относительно неплохи: восстановление сектора продолжит ускоряться в этом году, достигнув почти допандемического уровня с ростом на 32,9%. "Европа показала более сильную тенденцию восстановления в 2021 году, чем в среднем по миру. Однако нынешняя нехватка рабочей силы может задержать эту тенденцию", - уверила Джулия Симпсон, президент и главный исполнительный директор WTTC.