На Красном море начинаются круизы сразу по 3 странам

Круизы сразу по трём странам на Красном море откроет в ближайшем зимнем сезоне лайнер круизного оператора MSC, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru. Речь идёт о корабле MSC Splendida, который будет совершать регулярные рейсы в течение семи ночей в Красном море по маршруту Саудовская Аравия - Египет - Иордания. Об этом заявил консультант Всемирной туристической организации Саид аль-Батути. Попасть на такие круизы могут и российские туристы, прежде всего из Египта.

С его слов, круиз будет стартовать из порта Джидда в Саудовской Аравии, причем туристам покажут еще несколько районов этой страны - в частности Аль-Ула и регион Янбу. Далее лайнер направится в порт Сафага на Красном море в Египте. Кроме него в Египте предусмотрен маршрут в Луксор, порт Айн-Сухна, откуда туристы смогут посетить достопримечательности Каира. После чего круиз переместится в иорданскую Акабу, где туристам предложат экскурсии в Петру и Вади-Рам.

"Эти программы являются хорошей возможностью для трех направлений, особенно потому, что они рассчитаны на туристов с хорошими средними расходами, а кроме того, программы построены так, что поощряют повторные посещения", - добавил эксперт.

MSC Splendida была спущена на воду в октябре 2007 года. Лайнер принадлежит компании MSC Cruises, но что интересно - поднимает флаг Панамы. Всего на корабле 1637 кают, в которых могут разместиться 4363 пассажира. Круизом, что логично, могут воспользоваться и российские туристы.