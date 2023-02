Silk Way West Airlines объявляет о регулярных рейсах в Даммам и Ташкент

Silk Way West Airlines расширяет свою сеть на Ближнем Востоке и в Центральной Азии за счет регулярных грузовых рейсов в город Даммам в Саудовской Аравии, а также в Ташкент, столицу Узбекистана. Рейсы будут выполняться дважды в неделю туда и обратно.

Данные маршруты позволят доставлять на регулярной основе грузы напрямую из Бакинского международного аэропорта Гейдар Алиев в международный аэропорт Даммам имени короля Фахда и международный аэропорт Ташкента, которые являются одними из самых важных международных воздушных ворот в этих регионах.

За последнее десятилетие компания Silk Way West Airlines выполняла чартерные рейсы в обоих направлениях, доставляя такие общие грузы, как текстиль, автомобили, скоропортящиеся и другие товары.

С запуском маршрутов в Даммам и Ташкент авиакомпания повысит свою значимость в ближневосточной и азиатской континентальной грузовой сети и улучшит качество услуг как для местных, так и для международных партнеров. Новые маршруты также позволят Silk Way West Airlines достичь своих стратегических целей по удовлетворению растущего международного спроса и значительному расширению глобальной сети.

Подчеркнув стратегическую важность этих регулярных рейсов, вице-президент Silk Way West Airlines по СНГ и Центральной Азии Вугар Мамедов сказал: "Спрос на перевозки на Ближний Восток и по маршруту Среднего коридора продолжает расти. В результате этого растет значимость Азербайджана как центрального логистического узла. Мы рады, что теперь мы можем предложить нашим клиентам регулярные рейсы из Баку в Даммам и Ташкент. Мы и дальше будем увеличивать количество выполняемых рейсов, как и направления, которые мы обслуживаем, поскольку Silk Way West Airlines продолжает расширять возможности для своих клиентов по всему миру".

Основанная в 2012 году в Баку, в самом сердце Шелкового пути, Silk Way West Airlines ежемесячно выполняет сотни рейсов по всему миру посредством флота, состоящего из 12 специализированных самолетов Boeing 747-8F и 747-400F, базирующихся в Международном аэропорту Гейдар Алиев. С целью расширения флота 28 апреля 2021 г. Silk Way West Airlines подписала стратегическое соглашение с компанией Boeing на закуп пяти современных самолетов 777F, после чего 10 ноября 2022 г. было подписано соглашение о приобретении еще двух новейших грузовых самолетов 777-8F. 28 июня 2022 года Silk Way West Airlines также размещает заказ на закуп двух самолетов Airbus A350F.

Годовой грузооборот авиакомпании превышает 500 000 тонн, а растущая маршрутная сеть охватывает более 40 направлений в Европе, СНГ, на Ближнем Востоке, в Центральной и Восточной Азии, Северной и Южной Америке.