Популярный курорт решил раздеть туристов "до трусов"

Ещё один курорт решил "раздеть до трусов" туристов, любящих гулять в бикини вне пляжей. Речь идёт о черногорском курорте Будва - согласно местным СМИ, власти курорта приняли решение бороться с любителями фланировать по городу в "пляжном" виде. Штрафы будут доходить до 1000 евро, что по факту и будет означать для туристов, что власти их раздевают "до трусов", передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Согласно заявлению властей, штрафовать планируют туристов, которые пожелают прогуляться по Старому городу Будвы в купальниках или голыми по пояс. Их будут наказывать гигантскими штрафами в размере от 200 до 1000 евро. Контроль будут осуществлять патрули коммунальной полиции.

Отметим, что непримиримую борьбу с туристами, разгуливающими по городу в купальниках, ведут многие курорты "старой Европы", в том числе Испания и Италия. Но и среди балканских стран Будва станет не первым курортом, который ввёл такой запрет. Ранее подобные меры были приняты на хорватских курортах Сплит и Дубровник. Там туристов, появляющихся в общественных местах в непотребном виде, штрафуют на 150 и 130 евро соответственно.