https://news.day.az/tourism/1739994.html В Турции сгорел отель, есть погибший - ВИДЕО - ФОТО В одном из отелей в районе Улудаг провинции Бурса (Турция) вспыхнул пожар. Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, есть пострадавшие. Мэр столичного муниципалитета Бурсы Мустафа Бозбей сообщил, что в пожаре погиб один человек. В настоящее время проводятся противопожарные меры.
В Турции сгорел отель, есть погибший - ВИДЕО - ФОТО
В одном из отелей в районе Улудаг провинции Бурса (Турция) вспыхнул пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, есть пострадавшие.
Мэр столичного муниципалитета Бурсы Мустафа Бозбей сообщил, что в пожаре погиб один человек.
В настоящее время проводятся противопожарные меры.
Отель был закрыт в январе из-за отсутствия сертификата на осуществление туристической деятельности.
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