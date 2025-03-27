В одном из отелей в районе Улудаг провинции Бурса (Турция) вспыхнул пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, есть пострадавшие.

Мэр столичного муниципалитета Бурсы Мустафа Бозбей сообщил, что в пожаре погиб один человек.

В настоящее время проводятся противопожарные меры.

Отель был закрыт в январе из-за отсутствия сертификата на осуществление туристической деятельности.